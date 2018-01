Das Wetter: Nachts vom Südwesten bis nach Thüringen und Sachsen örtlich Regen, ab 700 Meter Schnee. Sonst meist trocken. Tiefstwerte 4 bis 1 Grad, in höheren Lagen Frost. Am Tag verbreitet dicht bewölkt, im Südosten etwas Regen, in höheren Lagen Schnee. In der Mitte und im Westen sonnige Abschnitte. 3 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Sonntag meist bedeckt und gelegentlich Regen. An den Alpen und im Norden weitgehend trocken und teils sonnig. Höchstwerte 2 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.