Das Wetter: Nachts im Norden und Westen etwas Regen, sonst niederschlagsfrei. Stellenweise dichter Nebel. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad. Tagsüber im Norden einzelne Schauer. Sonst teils länger anhaltender Regen. Nur im Südosten trocken. Höchsttemperaturen 8 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordwesthälfte teils länger sonnig, in der Südosthälfte zeitweise Regen. 6 bis 14 Grad.