Das Wetter: In der Nacht ziehen Schauer und Gewitter vom Norden allmählich in den Osten und Nordosten. Sonst trocken. Tiefstwerte zwischen 10 und 3 Grad. Am Tage im Osten und Süden Schauer und Gewitter. Im Westen und Norden heiter bis wolkig und trocken. 14 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Süden wolkig mit Schauern, sonst häufig sonnig bei 9 bis 18 Grad.