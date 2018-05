Das Wetter: In der Nacht vom Nordwesten bis in den Südosten noch einzelne Schauer und Gewitter. Sonst locker bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tage von der Nordsee bis zum Südosten weiter einzelne Schauer und Gewitter, sonst meist heiter und trocken. 18 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag heiter oder sonnig. Im Südwesten und an den Alpen Schauer möglich. 25 bis 31 Grad.

