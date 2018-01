Das Wetter: Im Norden dichte Wolken, gebietsweise Nieselregen. In der Mitte und im Süden etwas Sonne. Höchstwerte 11 bis 15, am Oberrhein bis 17 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Regen. Südlich der Donau länger sonnig.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt, regional leichter Regen. In der Südosthälfte sonnig und trocken. 6 bis 10 Grad

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.