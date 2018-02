Das Wetter: Am Tag im Nordosten bewölkt, von der Ostsee ziehen Schneeschauer landeinwärts. Sonst sonnig und trocken bei minus 2 bis plus 4 Grad. Morgen im Nordosten wolkig, von der Ostsee ziehen teils kräftige Schneeschauer landeinwärts. Sonst viel Sonne. Minus 7 bis plus 2 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordosten teils kräftige Schneefälle, sonst weitgehend trocken. Werte um 0 Grad, im Süden minus 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.