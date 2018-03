Das Wetter: Nachts gering bewölkt oder klar, in der Südosthälfte bewölkt mit etwas Schneefall. Tiefstwerte 0 bis minus 10 Grad. Am Tag teils bewölkt, stellenweise Regen. In einem Streifen vom Südwesten bis zur Oder sonnig. Temperaturen minus 1 bis plus 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag dichte Wolken, örtlich Schneefall. 2 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.