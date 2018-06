Das Wetter: Zunächst im äußersten Süden und Südwesten, vom Nachmittag an auch bis in den Westen und die Mitte Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Sonst sonnig und trocken. Höchsttemperaturen 25 bis 31 Grad, an der Küste kühler. Morgen zunehmende Gewitterneigung, nur im Norden und Osten sonnig und trocken. 22 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Osten weiter sonnig und trocken, sonst verbreitet Schauer und Gewitter. 22 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.