Wetter Teils neblig, teils sonnig, -4 bis +4 Grad

Blick auf den Aletschgletscher in der Schweiz (dpa/Ralf Hirschberger)

Das Wetter: Vor allem im Süden, Norden und Nordosten zäher Hochnebel. Sonst nach Nebelauflösung sonnig. Minus vier bis plus drei Grad. Morgen meist sonnig. Minus vier bis plus fünf Grad, an den Alpen bei Föhn bis plus zehn Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Westhälfte bewölkt, in der Osthälfte sonnig. Minus fünf bis plus sechs Grad.