Wetter Teils neblig, teils sonnig

Raureif-Blätter (Rainer Oettel/dpa-Zentralbild)

Das Wetter: Im Norden und Süden zäher Hochnebel. Sonst meist sonnig. Minus vier bis plus drei Grad. Morgen sonnig bei minus vier bis plus fünf Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Westhälfte bewölkt, in der Osthälfte sonnig. Minus fünf bis plus sechs Grad.