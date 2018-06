Das Wetter: Teils sonnig, teils stärker bewölkt und meist trocken. Im Süden sowie vom Erzgebirge bis zur Lausitz einzelne Schauer und Gewitter. 19 bis 29 Grad. Morgen im Westen und Norden vereinzelt Schauer, an den Alpen Regen. Sonst sonnig. 19 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordhälfte bewölkt und etwas Regen. In der Südhälfte heiter. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.