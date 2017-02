Wetter Teils sonnig, teils regnerisch bei 7 bis 17 Grad

Ein Gartenzwerg steht in Dresden (Sachsen) auf einer Wiese mit vielen Krokussen. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert )

Das Wetter: In der kommenden Nacht von Westen her Durchzug eines Regengebiets, in höheren Lagen Schnee. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tag überwiegend bewölkt und teils regnerisch. Im höheren Bergland Schnee. 3 bis 12 Grad.

Am Mittwoch wechselnd bewölkt und regnerisch bei ähnlichen Temperaturen.