Das Wetter: Im Norden und Westen zeitweise sonnig, sonst stark bewölkt mit etwas Schneegriesel. Höchstwerte minus 2 bis plus 6 Grad. Morgen im Nordosten wolkig mit einzelnen Schneeschauern. In der Mitte und im Süden aufgelockert bewölkt. Temperaturen minus 2 bis plus 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordwesten und in der Mitte wechselnd bewölkt oder sonnig. Im Nordosten und südlich der Donau bedeckt. Minus 3 bis plus 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.