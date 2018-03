Das Wetter: Nachts im Norden und Osten trocken, im Westen und Süden Regen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 1 Grad. Am Tag in der Nordosthälfte bei wechselnder Bewölkung meist trocken. In der Südwesthälfte Regen. Im Norden 0 bis 4, sonst 4 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden wechselnd oder gering bewölkt, an der Küste Schneeschauer. In der Mitte zeitweise Schneefall und im Süden dichte Wolken. Im Tagesverlauf von Südosten her teils kräftiger Schneefall. Minus 4 bis plus 1 Grad, im Süden 1 bis 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.