Das Wetter: In der Nordosthälfte bei wechselnder Bewölkung meist trocken. In der Südwesthälfte zeitweise Regen. Im Norden 0 bis 4, sonst 4 bis 13 Grad. Morgen im Norden wechselnd oder gering bewölkt, an der Küste Schneeschauer. In der Mitte zeitweise Schneefall und im Süden dichte Wolken. Von Südosten her teils kräftiger Schneefall. Minus 4 bis plus 1 Grad, im Süden 1 bis 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag gering bewölkt oder sonnig, im Süden nachlassender Schneefall. Temperaturen 0 bis 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.