Das Wetter: Abends und in der kommenden Nacht vor allem in der Mitte und im Süden dicht bewölkt und vereinzelt Regen. Nur im Norden teils größere Auflockerungen. Tiefstwerte plus 6 bis minus 1 Grad. Morgen meist wechselnd bis stark bewölkt bei 9 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag verbreitet stark bewölkt, im Osten und im Südosten Bayerns Regen. Im Südwesten sonnig. Höchstwerte 9 bis 17 Grad.