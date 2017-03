Das Wetter: In der Nacht im Westen und Nordwesten zunehmende Bewölkung und etwas Regen. Sonst aufgelockert und trocken. 7 bis 15 Grad. Am Tag zunächst freundlich, am Nachmittag im Westen stärker bewölkt und abends Regen. 12 bis 17 Grad, am Alpenrand bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt, vor allem im Norden und Westen Niederschläge. 7 bis 13 Grad.