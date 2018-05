Das Wetter: Überwiegend sonnig, im Nordosten teilweise bewölkt. Später in der Mitte und an den Alpen vereinzelt Schauer und Gewitter. 18 Grad an der Küste und bis 28 Grad im Südwesten. Morgen im Norden überwiegend sonnig, später zunehmende Bewölkung. Im Süden stark bewölkt mit teils kräftigen Gewittern. 17 Grad im Südwesten, sonst bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordosten sonnig, im Südwesten bewölkt und regnerisch. 14 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.