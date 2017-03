Das Wetter: In der Nacht in der West- und Nordhälfte gebietsweise stärker bewölkt, aber trocken. Sonst oft klar, stellenweise Nebel. Tiefsttemperaturen im Westen zwischen 4 und 0 Grad, sonst 0 bis -5 Grad. Am Tage vielfach wolkig, aber zumeist trocken. Im Süden auch sonnig. 6 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden wolkig, sonst heiter. 8 bis 17 Grad.