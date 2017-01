Wetter Überwiegend trocken und klar, um 0 Grad

Das Deutschlandfunk-Funkhaus bei Nacht (© Deutschlandradio/Markus Bollen)

Das Wetter: Abends und in der Nacht im Norden und Westen oft klar. In den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen nachlassende Schneefälle. Tiefstwerte minus 1 Grad an der Küste und minus 18 Grad an den Alpen. Morgen teils aufgelockert, teils stark bewölkt. In den östlichen Mittelgebirgen etwas Schnee. Höchstwerte zwischen minus 8 und plus 1 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bewölkt, teilweise Schnee, nur im Westen und Südwesten teils heiter. Temperaturen 0 bis 4 Grad.