Das Wetter: Nachts überwiegend dicht bewölkt, gebietsweise leichter Schneefall. Tiefstwerte 0 bis minus 5 Grad. Tagsüber weiterhin viele Wolken mit einigen Schneeschauern bei 0 bis 4 Grad, im Bergland Dauerfrost.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag an der Küste und an den Alpen bedeckt mit vereinzelten Niederschlägenn. Ansonsten auch sonnige Abschnitte bei minus 3 bis plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.