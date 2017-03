Das Wetter: Am Tage wolkig und regnerisch, in höheren Lagen Schnee. Im Norden nachlassende Niederschläge. 2 bis 9 Grad. Morgen in der Südosthälfte aufgelockert, sonst weiter wolkig mit Niederschlägen. Kaum veränderte Temperaturen.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag unbeständig und zeitweise Regen bei 7 bis 14 Grad.