Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt mit teils gewittrigen Regen- oder Graupelschauern. Am Nachmittag nachlassend. An den Alpen länger anhaltender Regen. Tageshöchstwerte 9 bis 16 Grad. Morgen von Nordwesten her erneut schauerartiger Regen. Im Süden bis zum Abend weitgehend trocken. 8 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Süden bedeckt mit Regen, sonst von Norden her Auflockerungen. Kaum Temperaturänderung.