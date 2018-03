Das Wetter: Vielfach Schauer, nur im Südosten auch Auflockerungen. 7 bis 13 Grad, in höheren Lagen kühler. Morgen zunächst stark bewölkt, vor allem im Osten etwas Regen. Im Süden und Westen zunehmend sonnig bei 6 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag meist trocken und gebietsweise sonnig. Im Westen später etwas Regen. 3 Grad an der Küste und bis 14 Grad am Rhein.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.