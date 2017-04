Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt und im Norden und Osten noch einzelne Schneeregen-, Regen- und Graupelschauer. Im Südwesten und an den Küsten sonnige Abschnitte. Maximal 7 bis 13 Grad, im höheren Bergland kaum 3 Grad.

Morgen im Norden gebietsweise schauerartiger Regen, in der Mitte meist trocken, im Süden verbreitet sonnig. 9 bis 19 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag meist stark bewölkt und Schauer, vor allem in der Mitte und im Südwesten. Im Südosten und im äußersten Norden zeitweise auch sonnig. Temperaturen 7 bis 12 Grad, im Südosten bis 19 Grad.