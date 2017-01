Wetter vielfach sonnig, ganz im Süden und Osten bewölkt bei -10 bis 0 Grad

Schnee auf einem Vogelhäuschen (Andreas Diel)

Das Wetter: Im Osten und Südosten leichter Schneefall, sonst oft sonnig. Minus 10 bis 0 Grad. Morgen von Norden nach Süden ziehende Niederschläge, in der Mitte und im Osten meist als Schnee, im Westen und Nordwesten in Regen übergehend. Örtlich Glatteis. Minus 1 bis plus 4 Grad, im Südosten bis minus 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag überwiegend stark bewölkt, im Süden und Osten Schneefall. Minus 3 bis 5 Grad.