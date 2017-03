Das Wetter: In der Nacht vom Westen in den Nordwesten und in die Mitte ausgreifender und teils kräftiger Regen, Schneefallgrenze allmählich auf rund 800 Meter sinkend. Auch in den Alpen etwas Schnee. Sonst locker bewölkt und trocken. Tiefstwerte meist 6 bis 2 Grad. Am Tag zahleiche Schauer mit vereinzelten Gewittern. Im Südosten und Osten nur vereinzelt Regen, 7 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag unbeständig, vor allem im Südwesten Regen. Kaum veränderte Temperaturen.