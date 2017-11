Das Wetter: Am Abend von Westen her Auflockerungen, sonst überwiegend regnerisch, 0 bis 7 Grad. In höheren Lagen Schneefall. Morgen meist bedeckt, im Südosten noch Niederschläge. 5 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag nach Auflösung von Nebelfeldern wechselnd bewölkt und weitgehend trocken. 3 bis 10 Grad.