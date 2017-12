Das Wetter: Am Abend und in der Nacht von Westen her bis in tiefe Lagen Schneefall. Tiefstwerte 4 bis minus 3 Grad. Morgen weitere Niederschläge bei 3 bis 15 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag bedeckt mit Schauern. Südlich der Donau teils aufgelockert bewölkt und meist trocken. Temperaturen 7 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.