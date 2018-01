Das Wetter: In der Nacht meist dicht bewölkt, im Norden örtlich Regen, an den Alpen Auflockerungen. Tiefstwerte im Norden zwischen 10 und 6 Grad, im Süden zwischen 5 und 1 Grad. Morgen überwiegend bewölkt. Im Norden und später auch in der Mitte Regen. Im Süden trocken. Höchstwerte 5 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden wechselnd wolkig, im Süden gebietsweise Regen. 6 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.