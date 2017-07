Das Wetter: Wechsel von Sonne und Wolken. Im Süden Schauer und Gewitter. Am Nachmittag auch von Nordwesten her Schauer. Höchstwerte 18 bis 25 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte wolkig, im Osten einzelne Schauer. Im Südwesten teils sonnig. Am Abend im Nordwesten und Westen örtlich etwas Regen. Temperaturen 18 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Westen Schauer, im Osten und Süden aufgelockert bewölkt oder sonnig. 20 bis 28 Grad.