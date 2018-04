Das Wetter: Wechsel von Sonne und Wolken mit zahlreichen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 11 bis 18 Grad. Morgen in Küstennähe etwas Regen, sonst meist freundlich bei 12 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Südosthälfte sowie an der Nordsee bewölkt mit einzelnen Schauern. Sonst trocken. 14 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.