Das Wetter: In der Nacht nachlassende Schneeschauer, gebietsweise klart es auf. Vor allem an der Ostsee weiterhin Schnee. Die Temperaturen liegen leicht unter null Grad, in den Alpen bei -10 Grad. Morgen im Norden und Osten wechselnd bewölkt. Vielerorts scheint längere Zeit die Sonne. An der Ostsee schwache Schneeschauer, sonst trocken. Minus 3 bis plus 3 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt und meist trocken bei leichtem Dauerfrost. Am Rhein etwas wärmer.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.