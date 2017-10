Das Wetter: Wechselnd bewölkt, zeitweise Regen. An den Alpen oberhalb 1500 Metern auch Schnee. mit Schauern oder kurzen Gewittern. An den Alpen wiederholt Regen. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. In der Nacht nur im Osten meist trocken. An den Alpen Schneefallgrenze bei 1000 Meter. 10 bis 1 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen stark bewölkt und schauerartiger Regen. In den Alpen weiter Dauerregen und in höheren Lagen Schnee. Bis 15 Grad. Auch am Dienstag verbreitet dichte Wolken und teils Regen. 10 bis 17 Grad.