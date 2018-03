Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Niederschlag, im Bergland und im Nordosten teilweise Schnee. Später im Norden Schauer. Plus fünf bis minus zwei Grad. Streckenweise Glätte. Morgen in der Mitte und im Süden stark bewölkt und zeitweise Regen, sonst überwiegend wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. 3 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Samstag stark bewölkt, zeitweise Regen. Nur südlich der Donau überwiegend trocken. Vier bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.