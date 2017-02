Wetter Wechselnd wolkig mit Schauern

Nachthimmel über Köln (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Das Wetter: Nachts bei wechselnder Bewölkung weitere Niederschläge. Im Norden und Nordosten bis in tiefe Lagen Schneefall. Tiefstwerte plus 6 bis minus 1 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern. Temperaturen 3 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wolkig. Im Nordwesten Regen, sonst teils sonnig und überwiegend trocken. 5 bis 10 Grad.