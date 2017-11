Das Wetter: Wechselnd wolkig und meist trocken. Im Südwesten stärker aufgelockerte Bewölkung. Höchstwerte 9 bis 14, am Oberrhein bis 16 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte wolkig, am Abend etwas Regen. In der Südosthälfte heiter bis wolkig und trocken. Temperaturen 10 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag meist bewölkt mit etwas Regen bei 9 bis 15 Grad.