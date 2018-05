Das Wetter: In der Nacht Gewitter. 18 bis 12 Grad. Am Tage weitere Gewitter, zunächst besonders im Westen und in der Mitte, später auch in anderen Regionen. 19 bis 25, im Nordosten bis 34 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag heiter bis wolkig, in der Mitte und im Süden örtlich Gewitter. Temperaturen 20 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.