Das Wetter: In der Nacht überwiegend bewölkt, gebietsweise Regen, teils stürmische Böen. 11 bis 1 Grad.

Am Tag in der Mitte und im Norden wenig Wetteränderung, nur südlich der Donau sonnig. 7 bis ungewöhnlich milde 18 Grad am Oberrhein.



Die weiteren Aussichten: An Neujahr wechselnd bewölkt, teilweise gewittrige Schauer. 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.