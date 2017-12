Das Wetter: Im Norden und in der Mitte dicht bewölkt und zeitweise regnerisch. Nur südlich der Donau sonnig. 7 Grad an der Ostsee und bis 18 Grad am Oberrhein. In der Silvesternacht verbreitet Schauer. Am Neujahrstag wechselnd bewölkt, teilweise gewittrige Schauer. 7 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag weiterhin dicht bewölkt mit Schauern, oberhalb 500 Meter auch Schneefall. 2 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.