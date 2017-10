Das Wetter: In der Nacht lassen Wind und Niederschläge nach, nur an der See und im höheren Bergland bleibt es stürmisch. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tagewechselnd bewölkt und meist trocken, im Osten und Nordosten auch sonnige Abschnitte. 7 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Osten zeitweise Regen, im Südwesten freundlicher. Gleichbleibende Temperaturen.