Wetter Wolken und Regen, -2 bis +5 Grad

Auf derart verschneiten, rutschigen Straßen kann man leicht im Straßengraben landen. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildebrand)

Das Wetter: Vielfach bewölkt, nur im Schwarzwald und an den Alpen etwas aufgelockert. Höchstwerte minus 3 bis plus 6 Grad. Morgen in tiefen Lagen Regen, im Süden Schneefall. 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch weiter bewölkt mit Niederschlägen. Höchstwerte im Südosten sowie im Bergland bei minus 2 bis plus 3 Grad. Sonst 3 bis 10 Grad.