Das Wetter: Am Abend von Westen her starke Bewölkung mit schauerartigen Regenfällen. Nur südlich der Donau und vom Oderbruch bis nach Rügen bleibt es weitgehend trocken. In der Nacht erreicht der Regen auch den Süden und Südosten. 11 bis 6 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern. An den Alpen länger anhaltender Regen. Höchstwerte 9 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag überwiegend bewölkt, teils schauerartiger Regen bei 8 bis 15 Grad.