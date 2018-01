Das Wetter: Im Süden und an der Küste zunächst aufgelockert, später im Süden und in der Mitte dichte Wolken. Vor allem im Osten noch etwas Regen, im Bergland Schnee. 0 bis 10 Grad. Morgen in der Südhälfte wolkig und trocken, im Norden und an den Alpen auch sonnig. 0 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag meist wolkig, aber trocken bei 4 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.