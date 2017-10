Das Wetter: Vor allem im Norden bewölkt, im Süden und in der Mitte nach Nebelauflösung heiter. 14 bis 22 Grad. Morgen im Süden nach Nebelauflösung heiter, in einigen Gebieten ganztägig trüb. In der Mitte und im Norden meist dicht bewölkt. 16 bis 22 Grad, bei Dauernebel kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag verbreitet sonnig und trocken, im Norden weiter wolkig. 17 bis 25 Grad.