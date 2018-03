Das Wetter: Heute oft dichte Wolken, in der Osthälfte noch etwas Regen, in Hochlagen Schnee, im Tagesverlauf nach Osten und Südosten abziehend. Sonst in der zweiten Tageshälfte weitgehend trocken und von Westen sonniger. Höchstwerte zwischen 4 Grad im Nordosten und 14 Grad am Rhein. Morgen meist trocken, gebietsweise sonnig. Im Südwesten etwas Regen. 3 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag lediglich im Norden meist trocken, sonst immer wieder Regen. 0 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.