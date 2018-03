Die hessische Stadt Wetzlar hat sich über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hinweg gesetzt und der NPD die Nutzung der Stadthalle verwehrt.

Nach Angaben der Stadt erfüllte die rechtsextreme Partei nicht alle Bedingungen für den Mietvertrag. Die NPD habe die Möglichkeit gehabt, die Erfüllung dieser Mietbedingungen - etwa einen ausreichenden Versicherungsschutz - nachzuweisen. Dies sei aber nicht passiert. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte zuvor in einer einstweiligen Anordnung entschieden, dass Wetzlar die Stadthalle öffnen muss.



Wegen der geplanten NPD-Veranstaltung demonstrierten rund 1.500 Menschen in der Stadt gegen Rechtsextremismus und Rassismus.

