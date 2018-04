Die Europäische Kommission will Informanten, die schwere Missstände in Unternehmen oder öffentlichen Institutionen an die Öffentlichkeit bringen, künftig besser schützen.

"Whistleblower" würden dabei helfen, Bedrohungen oder Schäden für das öffentliche Interesse aufzudecken, heißt es in einem Entwurf eines Gesetzesvorschlags, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" zitiert. Allerdings halte viele Hinweisgeber Angst vor Vergeltung davon ab, ihre Bedenken zu äußern.

Mit der Richtlinie, die am Mittag in Brüssel vorgestellt wird, sollten daher gemeinsame Mindeststandards für den Schutz von Personen in der EU gesetzt werden. - Hintergrund sind unter anderem die Enthüllungen um die Panama Papers und die Lux-Leaks.

