Nach jahrelangen Erfolgen im Kampf gegen Malaria hat die Weltgesundheitsorganisation mehr Anstrengungen angemahnt.

Zwar werde in diesem Jahr in Kenia, Ghana und Malawi erstmals eine Impfung gegen die Krankheit eingesetzt, aber schnelle Erfolge seien nicht zu erwarten, sagte der Leiter des WHO-Malaria-Programms, Alonso, in Genf. Es fehle das Geld, um die Zahl der Fälle mit geeigneten Maßnahmen weiter zu drücken. Man sei sehr besorgt. In vielen Ländern gebe es nicht genügend Moskitonetze, und nicht alle Infizierten könnten behandelt werden. Zudem gebe es Resistenz gegen Malaria-Mittel, betonte Alonso. Ähnlich äußerte sich die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung in Hannover.

