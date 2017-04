WHO

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation hat es in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte im Kampf gegen Tropenkrankheiten gegeben.

Die Zahl der davon bedrohten Menschen sei seit 2010 von zwei auf 1,6 Milliarden gesunken, teilte WHO-Direktorin Chan in Genf mit. Zur Behandlung von Tropenkrankheiten wie dem Dengue-Fieber oder der Schlafkrankheit stehen im Prinzip Therapien zur Verfügung. Die zumeist armen Patienten haben dazu aber häufig keinen Zugang. Die WHO versucht dies seit längerem gemeinsam mit Regierungen, Hilfsorganisationen und Pharmakonzernen zu ändern. Noch immer sterben pro Jahr etwa 170.000 Menschen an Tropenkrankheiten.